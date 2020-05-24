Şehit aileleriyle bayramlaşma Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve vakıf üyeleri ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve vakıf üyeleri ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Aylar ve Balcı, şehit ailelerine Türk bayrağı, lokum ve karanfil, şehit çocuklarına ise oyuncak hediye ederek bayramlarını kutladı.

Bayramlaşmanın ardından Vakıf Başkanı Aylar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin bu özel günleri her zaman buruk geçirdiğini belirterek "Onların yanlarında olmak için şehitlerimizin şahidi olarak, uzvunu bu ülkeye feda eden gazilerimizle birlikte şehit ailelerimizle bayramlaşmak için buradayız. Şehit ailelerimize ve şehitlerimize milletimizin selamını getirdik." dedi.

Bu toprakların, şehitler sayesinde vatan olduğunu vurgulayan Aylar, şöyle devam etti:

"Bu toprakların her karışında şehitlerimizin kanı var, bayrağımızda şehitlerimizin kanı var. Onların sayesinde huzurlu ve mutlu yaşayabiliyoruz. Onlar bizler için evlatlarını yetim, annelerini evlatsız bıraktılar. Kahraman annelerimiz evlatlarını bu vatan, bayrak için feda ettiler. Şehitlerimize, şehitlerimizin ailesine minnet duyuyoruz, milletimizin selamını iletiyoruz. Tüm milletimizi de virüsten sonra bu özel günlerde tüm şehit ailelerimizin, şehit annelerimiz bayramını kutlamaya bekliyoruz."

Gazi ve şehit ailesi olarak tek beklentilerinin hatırlanmak olduğunu belirten Aylar, "Her özel günde ve her daim şehit aile ve gazilerimizi unutmayan sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aylar, şehit ve gazi aileleri adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların ve tüm devlet yetkililerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da bayramı buruk geçiren şehitlerin emaneti ailelerinin yanında olmak istediklerini de söyledi.

Balcı, "Bu bayram, hüzünlerine ortak olmak istedik. Şehitlerimiz çok önemli, vatanımızın her karışında onların emeği var. Geride bıraktıkları da bize emanet. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şehit ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA