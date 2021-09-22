Şehit aileleriyle anlamlı buluşma

BURSA (Habermetre) - 22 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Şehit ailelerinden anlamlı buluşma

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli tarihlerde hain terör örgütüyle mücadelede şehit düşen kahramanların ailelerini anlamlı bir etkinlikte buluşturdu.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan programda şehitler anıldı. Program şehitlere ithafen yazılan 1 Şehit 1 Şiir 1 Öykü kitabına katkı sunan şairlerin o şehide yazdığı şiir ve şehidin öyküsünü okumalarıyla başladı. Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa olarak şehitlerin hatırasına her zaman sahip çıkacaklarını belirterek, "Şehit ailelerimiz ve bu kitaba katkı sunan vatanseverleri Bursa'da ağırlamış olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kitabın oluşturulmasına katkı sunan Faruk Anbarcıoğlu da bu duygu yüklü geceye katkı sunan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Şehitlerin ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından program Güneydoğu gazisi dünyaca ünlü ses Gururbey konseri ile devam etti. Program için ikamet ettiği İngiltere'den Bursa'ya gelen Gururbey ise, kendisinin her zaman bu tür programlara gönüllü olarak geldiğini vurgulayıp, Gaziler Günü için yaptığı jest ve bu anlamlı geceye katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

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