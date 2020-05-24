Şehit ailelerini bayramda belediyeler şehitliğe götürdü
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Şehit ailelerini bayramda belediyeler şehitliğe götürdü

? RAMAZAN Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Şehit ailelerini bayramda belediyeler şehitliğe götürdü
24.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:33
? RAMAZAN Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bayramda yakınlarını ziyaret etmek isteyen şehit aileleri valilik ve kaymakamlıklardan aldıkları özel izinle sokağa çıkabiliyor. Belediyeler de şehit yakınlarını evlerinden alarak şehitliklere götürüyor.Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fakat yasağa rağmen şehit aileleri valilik ve kaymakamlıklardan aldıkları özel izinle şehitliğe gidip yakınlarını ziyaret ediyor. İmkanları olmayan vatandaşları da belediyeler evlerinden alarak şehitliklere ulaştırıyor. Bahçelievler Belediyesi de bu kapsamda ilçede ikamet eden 22 şehit yakını aileyi evlerinden alarak şehitliklere götürdü.'HER BAYRAM BURAYA GELİYORUM?1994 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dinçel'in annesi Nebahat Dinçel, oğlunun mezarı Karabük'te olduğu için gidemediğini söyledi. Bu bayramda belediye ekiplerine kendisini Edirnekapı Şehitliği'ne getirdiği için teşekkür eden 74 yaşındaki Dinçel, 'Benim oğlumun mezarı Karabük'te ama ben buraya ziyarete geldim. Oğlum 1994 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit oldu. Oğluma gidemediğim zaman buraya ziyarete geliyorum. Her bayram birisi getirirse geliyorum. Önceleri kendim geliyordum ama artık gelemiyorum. Bugün de belediyeden gelip getirdiler beni. Allah onlardan razı olsun' diye konuştu.

2009 yılında şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Cengiz Sarıbaş'ın babası Talip Sarıbaş, bayramda oğlunun ziyaretine geldiğini söyledi. Vatan sağ olsun diyen Sarıbaş, 'Hükümetimiz, devletimiz, Mehmetçiğimiz sağ olsun. Allah hepsine ömürler versin. Hepsinin gözünden öpüyorum' dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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