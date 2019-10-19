19.10.2019 11:11

Şehit ailelerine ve gazilere ücretsiz tıraş

ERZURUM - Erzurum'da kuaförlük yapan Tolga Gürbüz ve Ferit Teper iş yerlerine astıkları pankartla Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla şehit ailelerini ve gazileri ücretsiz tıraş edeceklerini duyurdu.

İş yerinde bulunan pankart üzerinde " Barış Pınarı Harekatında görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizin Ailelerine ve Şehit Ailelerine kuaförlük hizmetlerimiz ücretsiz" yazdıran Tolga Gürbüz ve Ferit Teper ellerinden geldiği kadar destek olmak istediklerini onların yalnız bırakmayacaklarını vurguladılar.

Diğer esnaflarında bu tarz projeler yaparak Mehmetçiklere destek vermesini istediklerini belirten Tolga Gürbüz," Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiklerimizi desteklemek amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattık. Umuyoruz hem meslektaşlarımız hem de diğer esnaf abilerimiz Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlerimize destek verir. Rabbim Barış Pınarı Harekatında ki Mehmetçiklerimizi korusun. Sefer bizden zafer Allah'tandır." dedi.

Gürbüz ve Teper açıklamaların ardından yaptırdıkları pankartın önünde asker selamı verdi.

Kaynak: İHA