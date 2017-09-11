Şehit Ailelerine Tatil İmkanı Sağlandı

Düzce Valiliği tarafından Türkiye'nin farklı illerinden 90 şehit ailesine Akçakoca ilçesinde tatil yaptırıldı.



Vali Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı ile Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen proje kapsamında 16 farklı ilden şehit yakınları Akçakoca ilçesine davet edildi.



Aile Sosyal Hizmetler Derneğince ilçedeki bir otelde misafir edilen 35 şehit eşi, 30 şehit çocuğu ve 25 şehit yakını olmak üzere 90 kişi burada tatil yaparak çeşitli etkinliklerde yer aldı.



Üç gün boyunca kente bulunan şehit yakınları, tarihi ve turistik alanları gezdi.