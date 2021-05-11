Şehit ailelerine mezarlık muafiyeti
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Şehit ailelerine mezarlık muafiyeti

Şehit ailelerine mezarlık muafiyeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas Valiliği, şehit yakınlarının Ramazan Bayramında mezar ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için kısıtlamalardan muaf tutulacağını duyurdu.

Sivas Valiliği, şehit yakınlarının Ramazan Bayramında mezar ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için kısıtlamalardan muaf tutulacağını duyurdu.

Sivas Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, Sivas'ta şehit yakınlarına kısıtlama muafiyeti getirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şehit ailelerimizin, arife ile Ramazan Bayramının birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklardır" dendi. Ayrıca tüm şehitliklerin bakım onarım ve çevre düzenlemelerinin valilik tarafından yapılarak, şehit ailelerinin şehit mezarlıklarına ulaşımının da valilik tarafından sağlanacağı açıklandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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