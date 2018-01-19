Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyası Verildi

Sivas'ta, ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik tehdit edici unsurlar ve terör örgütleriyle çatışma esnasında şehit düşen ve gazi olan güvenlik güçleriyle, sivil vatandaşların ailelerine, devlet övünç madalyası verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik makamında Devlet Övünç Madalyası Beratı Takdim Töreni düzenlendi.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, "Sizler şehitlerimizin bizlere, devlete emanetisiniz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptığı fedakarlıkları bu millet sonsuza kadar bilecektir. Bu berat da onun bir nişanesidir. Şehitlerimiz bu vatan için, bu millet için canlarını seve seve feda etti. Bayrağımız onların sayesinde gür bir şekilde dalgalanıyor. Hem şehitlerimize, hem gazilerimize ve ailelerine minnettarız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize ise hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Gül, şehit Münir Murat Ertekin, Osman Yurt, Muhammet Onur Demir, Ömer Güney ve Nurullah Çakır ile gazi Mehmet Halıcı, şehit polis memuru Hakan Yurtoğlu ile Kenan Ardıç'ın ailelerine, devlet övünç madalyası beratını verdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Harun Tan, İl Emniyet Müdür Vekili Arif Emekli, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal katıldı.