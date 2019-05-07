Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Verildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı Devlet övünç madalya ve beratlarını şehit aileleri ile gazilere törenle teslim etti. Duygusal anların yaşandığı törende şehit aileleri gözyaşı döktü.

Gaziantep Valiliğinin düzenlemiş olduğu törende Gaziantep Valisi Davut Gül, 13 şehit ailesine ve 2 Gaziye devlet övünç madalyası ve berat belgelerini verdi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hali Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, şehit alileri ve gaziler katıldı. Şehit yakınlarının devlete ve millete emanet olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, "Ramazanın birinci günü Türkiye'nin her tarafında Cumhurbaşkanımız tarafından verilen devlet övünç madalyaları ve beratları şehit yakınlarımıza, gazilerimize aynı anda devrediliyor. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Bizler şehitlerin ölmediğine ve ölmeyeceğine inanan insanlarız. Sizlerin bu vatan için ödediği bedelleri biliyoruz. Millet olarak biliyoruz, devlet olarak biliyoruz. Şehitlerimizin yakınları bu millete, bu devlete emanettir. Sizlerin uğrunda canını feda ettikleri değerler bu millet ve devlet tarafından sonsuza kadar muhafaza edilecektir. Ben bu vesileyle bir kez daha vatanımız için canını, malını, kanını feda eden sizlerin yakınlarına, aziz şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımızı arz ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA