Şehit ailelerinden Zeytin Dalı harekatına destek

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesine ilerlemesi sürerken, şehit aileleri ve gaziler de Öncüpınar Sınır Kapısına gelerek askerlere destek verdi.

Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Gazitantep Şubesi tarafından organize edilen gezi ile birlikte harekatın kilit noktalarından biri olan Kilis'e gelen şehit aileleri ve gaziler burada askeri birliklere ziyaret gerçekleştirerek operasyonda olan askere moral verdi.

Son olarak Öncüpınar Sınır Kapısı önüne gelen dernek üyeleri burada 'Şehitler Ölmez' sloganları atarak sınır ötesindeki Mehmetçiğe destek verdiler. Burada bir açıklama yapan dernek başkanı Mehmet İnce, Suriye'de ülkenin güvenliği ve huzuru için mücadele eden askerlere destek vermek amacıyla Kilis'e geldiklerini belirterek, "Allah askerimize yardımcı olsun. İnşallah başarıyla harekatı tamamlar ülkeye dönerler" dedi.

Bazı şehit aileleri de, Mehmetçiklere dua ederek "Bizler şehit aileleri olarak askerlerimize tam destek veriyoruz. Gerekirse bizde bu ülke için canımızı veririz" diye konuştular.