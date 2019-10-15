Şehit ailelerinden Vali İdris Akbıyık'a ziyaret

15.10.2019 20:34

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üç yıl önce PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerin aileleri Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, makamında kabul ettiği şehit aileleriyle üyakından ilgilendi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Akbıyık, ailelere ay yıldız işlemeli filografi tablosu hediye etti.

Ailelere ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk de eşlik etti.

Kaynak: AA