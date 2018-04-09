Şehit Ailelerinden Şehitlik Ziyareti

Adana'dan gelen şehit yakınları ve komutan eşleri, Kahramanmaraş'taki şehitliği ziyaret etti.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Adana'da bulunan şehit aileleri Kahramanmaraş'taki şehit aileleri ile Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte buluştu.

Şehit aileleri ve komutan eşleri şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu, şehitlerin mezarlarını tek tek dolaşarak mezarları başına karanfil bırakıp, dua etti.

Şehitlik ziyaretinde açıklama yapan jandarma personeli ve aynı zamanda şehit eşi Nilgün Bezik, "Bu ziyaretin amacı Adana'daki şehit ailelerimiz ile Kahramanmaraş'taki şehit ailelerimizi bir araya getirmekti. Ortak acı olduğu için acılarımızın dinmesi için böyle bir program düzenledik. Çünkü bizi en iyi anlayan yine şehit aileleridir. Bu etkinliğimizi ayda bir farklı illerde düzenliyoruz. Onlar için de çok iyi geldiği ve değişiklik olduğunu düşünüyorum. Ben de bir şehit eşiyim, şehitlerimize dua ettik. En azından ağlamak yerine bir araya gelip dua ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ