Kırşehir'de şehit aileleri derneğinden İYİ Partili Türkkan'a kınama

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Kılıçaslan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkkan'ın terör mağduru olan bir kişiye karşı yapmış olduğu eylemi kınadıklarını ifade etti.

Bu tutum karşısında sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Kılıçaslan, şöyle devam etti:

"Vatanın öz evladı şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına uzatılan dil, onları incitecek tutum ve davranışı kesinlikle kabul etmiyoruz. Milli değerlerimizle beraber manevi ve toplumsal değerleri çöpe atan milletvekilinin yapmış olduğu çirkinliği kuru bir özürle geçiştirmesini kabul etmeyerek, kendisini sadece partisinden değil, milletvekilliğinden ve siyasetten istifaya davet ediyoruz."

Evlatlarını, vatanı, bayrağı ve namusu için Allah'a kurban eden şehitlerin aileleri olarak bütün siyasetçileri teröre yardım ve yataklık etmemeleri, bölücü vatan hainlerine moral veren eylemlerden kaçınmaları, partilerinde bu tür alçak tutum sergileyenleri barındırmamaları noktasında uyardıklarını aktaran Kılıçaslan, Türkkan ile ilgili gereğinin yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenen Kılıçaslan, "İncinen şehit ailelerimizin yüreğine su serperek Lütfü Türkkan'ı partisinden derhal ihraç etmesini beklediğimizi beyan ederiz." ifadelerini kullandı.