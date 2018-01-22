Şehit Ailelerinden Mehmetçik'e Destek

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini dile getirerek, HDP'ye ise halkı sokağa çağırmasından dolayı tepki gösterdi.

Hızal, dernek binasında yaptığı açıklamada Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek ve parçalamak isteyen ABD ve işbirlikçileri sınırımızda PKK, PYD, KCK, DEAŞ, ve buna benzer örgütlerle devlet yaratan sinsi planları yapmak için her türlü alçaklığı ve kalleşliği yapmaktadırlar. Cumhurbaşkanımızı ve oldukları planı görmüş ve planları altüst etmiştir. Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi destekliyoruz. Bizler vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehadet şerbetini içen ve uzuvlarımızı kaybeden aileler olarak Afrin ve diğer bölgelerde sonuna kadar Mehmetçiğimizi dualarımızla destekliyoruz" dedi.

"Halkı sokağa çağıranlar yine işbaşında"

Hızal, Kobani olaylarını bahane ederek 6-7 Ekim'de halkı sokağa çağıran zihniyetin tekrar iş başında olduğunu söyleyerek, "ABD'nin teröristler ordusuna karşı başlatılan, Mehmetçiğimizin Afrin operasyonundan dolayı, sosyal medyada halkımızı sokağa çağırma çabası içerisinde olan HDP'lilerin ve marjinal grupların olduğunu biliyoruz. Kobani olaylarını bahane ederek 6-7 Ekim'de halkı sokağa çağıran zihniyet tekrar iş başındadırlar. Ancak şunu iyi bilmelidirler ki, Doğulusu, Batılısı-Türkü, Kürdü, Alevisi ve Sünnisi etnik kökeni felsefi inancı, siyasi görüşü ne olursa olsun her zaman kardeşçe yaşamasını bilmiştir. Bizim bu farklılığımız asla birbirimize düşmanlık sebebimiz olmayacaktır. HDP bu çirkin tutumu ile asla ve asla onurlu ve şerefli Kürt halkını temsilcisi değildir ve olamaz" şeklinde konuştu. - SİVAS