Şehit ailelerinden "kısmi af" açıklaması
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PKK, Güncel

Şehit ailelerinden "kısmi af" açıklaması

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, hükümetin kısmi af anlamına gelen bir çalışma başlattığını bildiklerini belirterek, "Bu çalışma yapılırken yarın ülke olarak pişmanlık duyacağımız, biz şehit ve gazi ailelerini üzecek, incitecek...

24.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:34
Şehit ailelerinden

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, hükümetin kısmi af anlamına gelen bir çalışma başlattığını bildiklerini belirterek, "Bu çalışma yapılırken yarın ülke olarak pişmanlık duyacağımız, biz şehit ve gazi ailelerini üzecek, incitecek adımların atılmaması için tarihi bir sorumluluk bilinci ile uyarımızı yapmak istiyoruz" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, hükümetin korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinde yatan mahkumların sağlık durumlarını göz önüne alarak üzerinde çalıştığı af yasası ile ilgili açıklamada bulundu. Sözen, hükümetin korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinde yatan mahkumların sağlık durumlarını göz önüne alarak üzerinde çalıştığı düzenlemeyle belli cezaları içeren kısmi af anlamına gelen bir çalışma başlattığını bildiklerini kaydetti. Sözen, "Bu çalışma yapılırken yarın ülke olarak pişmanlık duyacağımız, biz şehit ve gazi ailelerini üzecek, incitecek adımların atılmaması için tarihi bir sorumluluk bilinci ile uyarımızı yapmak istiyoruz. Bu af kapsamı hiç bir şekilde terör örgütü mensuplarını, uzaktan veya yakından terörle ve terörizmle ilişkisi olanları, PKK ve FETÖ'cüleri, onlara her ne şekilde olursa olsun destek verenleri, propagandalarını yapanları, onları övenleri, onların siyasi destekçilerini, tacizci ve tecavüzcüleri, terör örgütlerine mali destek verenleri asla kapsamamalıdır. Bu kapsamda olan bir kişinin dahi bu kısmi aftan yararlanmasını asla doğru bulmuyor, kabul etmiyor ve kabul etmeyeceğimizin de bilinmesini istiyoruz. Böyle bir düzenleme şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, aziz hatıralarına saygısızlık olacak, biz şehit ailelerini üzecek, incitecek ve gazilerimizi rencide edecektir. Çünkü PKK terör örgütü ve FETÖ terör örgütü mensupları, destekçileri, işbirlikçileri dünyadaki bütün virüslerden tehlikelidir. Allah izin verirse kısa sürede ülke olarak elbette korona virüsü hep beraber yeneceğiz. Allah korusun aramıza karışacak PKK, FETÖ üyeleri, tecavüzcü ve tacizcilerin yayacağı virüsü tekrar temizlemenin imkanı ve telafisi olmayacaktır. Böyle bir adımın atılması PKK ve FETÖ ile mücadelemize gölge düşürecek, bitme aşamasına gelen PKK terör örgütü üyelerini ümitlendirecek, cesaretlendirecek, her fırsatta yeniden ayağa kalkma hamlesi içinde olan FETÖ'cülere umut kaynağı olacaktır. Bu durum ülkemizin terörle ve teröristle mücadelesini sekteye uğratacak, şuan sınır ötesinde ve sınırlarımız içinde teröristlerle canları ve kanları pahasına mücadele veren güvenlik güçlerimizin moral ve motivasyonunu bozacaktır" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bahçeli'ye ve teröristlerin korkulu rüyası Soylu'ya güveniyoruz"

Teröristler, destekçileri, tecavüzcü ve tacizciler dışında kader mahkumları ve cezaevlerinde bulunan diğer mahkumlarla ile ilgili yapılacak her türlü düzenlemeyi insani bir görev ve sorumluluk olarak görüp desteklediklerini kaydeden Sözen, "Bu yasal düzenlemeler yapılırken hükümet, PKK'nın arka bahçesi konumunda olan HDP'nin görüşlerine de başvurmamalıdır. Çünkü HDP'nin görüşleri hastalıklıdır, devletin ve milletin aleyhinde olacaktır. Terör örgütleri ile arasına mesafe koymayan bu hastalıklı yapının ne devlete ne millete faydası olmayacaktır. Biz şehit ailelerini, gazilerini üzecek bir adımın atılmayacağını ümit ediyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve teröristlerin korkulu rüyası İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya güveniyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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