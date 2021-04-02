Şehit ailelerinden gıda kampanyasına tepki
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Şehit ailelerinden gıda kampanyasına tepki

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Şehit ailelerinden gıda kampanyasına tepki

Gaziantep'te şehitlerin adına başlatılan gıda kolisi bağışı kampanyasına karşı çıkan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Cabbar Cücük, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin üzerinden rant sağlamaya ve çıkar elde etmeye çalışan şahıslara itibar...

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Gaziantep'te şehitlerin adına başlatılan gıda kolisi bağışı kampanyasına karşı çıkan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Cabbar Cücük, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin üzerinden rant sağlamaya ve çıkar elde etmeye çalışan şahıslara itibar etmeyiniz" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi şehitler adına ramazan ayında gıda kolisi dağıtmak için bağış kampanyası başlatan derneğe tepki gösterdi. Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi'nin başlattığı kampanyayı doğru bulmadıklarını belirten Dernek Başkanı Cabbar Cücük, konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada daha önceden üzerinde durdukları ve tasvip etmedikleri bir durumla tekrar karşı karşıya kaldıklarını aktaran Cücük, "Kendisini şehit yakını gazi olarak tanıtan şahıslar ile yerel derneklerin İBAN numarası paylaşarak para toplamasından son derece rahatsızız" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz şehitlerimiz adına gerekli hayır işlerini yapıyor"

Şehitlerin adına kampanya başlatmanın doğru olmadığını vurgulayan Cücük, "Böyle bir kampanya için öncelikle şehit ailelerinden izin alınması gerekir. Zaten bizler devletimizin güvencesi altındayız ve yardıma muhtaç insanlar değiliz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin üzerinden rant sağlamaya ve çıkar elde etmeye çalışan şahıslara itibar etmeyiniz. Devletimiz şehitlerimiz adına gerekli hayır işlerini yapıyor ve yapmaya muktedirdir. Dolayısıyla böyle bağış kampanyalarına ihtiyaç yoktur. Tüm vatandaşlarımız bu konuda sağduyulu davranıp şehitlerimizin ve gazilerimizin isminin kullanılmasına müsaade etmesin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şehit ailelerinden gıda kampanyasına tepki
Şehit ailelerinden gıda kampanyasına tepki
Şehit ailelerinden gıda kampanyasına tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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