Şehit ailelerinden Büyükerşen'e ziyaret
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Şehit ailelerinden Büyükerşen'e ziyaret

Şehit ailelerinden Büyükerşen'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı ve yeni yönetimi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Büyükerşen, "Bu vatan için canlarını veren aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emanetlerisiniz. Her zaman sizlerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim. Yeni yönetim kurulunuz hayırlı olsun, başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, kendilerini makamında ağırlayan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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