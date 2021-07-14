Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki
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Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki

Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da şehit yakınları, Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki bayrakları çalan kişilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Samsun'da şehit yakınları, Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki bayrakları çalan kişilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

İlkadım ilçesinde bulunan Asri Mezarlık Şehitliğinde son bir yıl içinde iki kere bayrak çalındı. Geçen yıl çocuklar tarafından Türk bayrakları çalınmıştı. Haziran ayında da 2 kişi bir şehidin kabri başındaki Türk bayrağı ve direğini çalmıştı. Güvenlik kameralarından bayrağı çaldıkları belirlenen Ç.İ. (49) ve H.T. (46) serbest bırakıldı. Kişilerin serbest kalmasına tepki gösteren başta Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yönetimi ve şehit yakınları bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunurken, bazı şehit aileleri ise bayrak direklerinin sağlamlaştırılmasını talep etti.

"Her sarhoş olan çalacaksa yazıklar olsun"

Şehitlikte açıklama yapan Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Sekreteri Gazi Astsubay Hakan Keser, "Bir süre önce Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki Şehit Uzman Çavuş Yahya Topkaya'nın mezarından bayrak direği ve Türk bayrağı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştı. Kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalanan ve karakoldan serbest bırakılan zanlıların cezalandırılması için Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğimizin vekili Avukat Mehmet Yaşar Şahin tarafından Samsun nöbetçi cumhuriyet savcılığına gönderilmek üzere Ankara'dan suç duyurusunda bulunuldu. Zanlılar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, kişinin hatırasına hakaret, kamu malına zarar ve devletin askeri teşkilatının alenen aşağılamak' suçunu işledikleri iddiası ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Yaşanan bu çirkin olay hiç şüphesiz her yönüyle canımızı acıtmış ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Zanlıların alkollü olduklarını söylemeleri ise olayın ne kadar çirkin olduğunun kanıtıdır. Her sarhoş olan şehit mezarından bayrak direği ve Türk bayrağı götürecekse, çalacaksa yazıklar olsun. Bunun adı şehitlerimize ve şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktan başka bir şey değildir. Zanlıların kamera kayıtlarından tespit edilerek kamu davası açılmasını talep ediyoruz. Bu çirkin olayı gerçekleştirenlerin mahkemeye bile çıkarılmadan neden serbest bırakıldıklarını, kimin bu çirkin olayda davacı olmadığını da şehitlerimiz ve şehit ailelerimiz adına bilmek istiyoruz" dedi.

Şehit aileleri bir daha bayrak çalınma olayı yaşanmaması için bayrak direklerin sağlamlaştırılmasını ve şehitlik için bir güvenlik görevlendirilmesi taleplerinde bulundu. - SAMSUN

Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki
Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki
Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki
Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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