Şehit ailelerinden Başkan Gürkan'a ziyaret

21.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:44

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Mustafa Gözükara ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyarette yaptığı konuşmada, şehitlerin, gazilerin ve ailelerinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Memleket için canından vazgeçenleri ve gazi olanları minnet ve şükranla yad ettiklerini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak şehit ve gazi derneklerimizin yapmış olduğu sosyal içerikli çalışmalarda paydaş olma noktasında şehit ve gazi bilincinin oluşturulması ve gelecek nesillere aktarılmasında hep birlikte olacağız. Bugüne kadar her zaman şehit ve gazi derneklerimizin yanında olduk bundan sonrada birlikte olacağız. Şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu topraklarda, bu coğrafyada yaşamak çok kolay değil. Şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anarken, Gazilerimize sağlıklı ve uzun bir yaşam temenni ediyorum."

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Mustafa Gözükara da olağan genel kurulu gerçekleştirdikten sonra ilk ziyareti Başkan Gürkan'a yaptıklarını belirtti.

Şehitleri ve gazileri unutmamak adına okullarda birçok seminer düzenlediklerini belirten Gözükara, şehit ve gazilik bilincini yapılan projelerle gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kaynak: AA