Şehit ailelerinden Başkan Aşgın'a teşekkür ziyareti

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve şehit aileleri, şehitlikte yapılan yenileme ve inşa çalışması için Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve şehit aileleri, şehitlikte yapılan yenileme ve inşa çalışması için Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Şehitlere ve şehit hatıralarına saygı niteliğinde yapılan hizmetlerden ve yatırımlardan dolayı teşekkürlerini sunduklarını ifade eden Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, "Şehitlikte başlattığınız tadilat için size teşekkür ediyoruz. İnşallah çok güzel bir şehitliğe sahip olacağız sizlerin sayesinde. Hem siz hem de başkan yardımcılarımız bizzat ilgileniyor bunun için de ayriyeten teşekkür ediyoruz. İki seneden beri şehitlerimiz için yaptığınız eserler ortada inşallah daha iyileri de olacak" diye konuştu.

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği ile birliktelik içerisinde şehitlerin hatırasına yakışır hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Üzerine bastığımızda vatan dediğimiz bir toprağımız varsa, gönderde dalgalanan bir bayrağımız varsa bu şehitlerimiz sayesindedir. Çorum Belediyesi olarak şehitliğimize sahip çıkmak bizim için bir onur ve gurur vesilesi. Şehitliğimizde bir iki dokunuş yapmamız gerekiyordu. Örneğin mescit gibi, abdest alma yeri gibi, anı odasında bir takım yenilemeler yapılması gerekiyordu. Projelendirmek suretiyle Çorum Şehitliğimizde geniş çaplı bir yenileme ve imar çalışması başlattık. Bu projeye 2 Milyon TL civarı bir bütçe ayırdık. Yine burada ben İçişleri Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum bunun yarısını karşılayacaklar" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı