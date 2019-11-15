Şehit ailelerinden başhekim Gürsoy'a teşekkür

15.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:16

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gökhan Gürsoy'u ziyaret etti. Salihli İrtibat Bürosu Sorumlusu Şehit babası Abdullah Varol'un da yer aldığı ziyarette Taydaş, Başhekim Dr. Gürsoy'a şehit aileleri ve gazilere hastanede gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür plaketi verdi.



Salihli'deki şehit yakını ve gazileri Salihli İrtibat Bürosu Sorumlusu Varol ile birlikte ziyaret ettiklerini belirten Taydaş, "Şehit yakınları ve gazilerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu sebeple hazırlatmış olduğumuz plaketimizi tarafınıza veriyoruz." dedi.



Ziyaretlerinden dolayı Taydaş ve Varol'a teşekkür eden Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gökhan Gürsoy ise, "Sizler bizim için çok önemlisiniz. Gereken ilgi ve alakayı bugüne kadar gösterdiğimiz gibi bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğim. Şahsıma verdiğiniz teşekkür plaketinin anlamı çok büyüktür" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA