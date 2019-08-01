Şehit ailelerinden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Abdurrahman Er, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Dernek binasında basın açıklaması yapan Er, kararın şehit ve gazi ailelerini derinden üzdüğünü belirtti.

Yıllardır terörü meşrulaştırmak için sürekli bildiri yayınlayan akademisyenlerin gerçek amacının Türkiye'nin huzur ve barışını baltalamak olduğunu söyleyen Er, kararın kendileri için kabul edilemez olduğunu aktardı.

Bölgede 3 yıldır terör örgütlerine katılımın bittiğini, huzurun hakim olduğunu dile getiren Er, AYM'nin talihsiz kararının bölgede terör örgütünü destekleyenlere cesaret verdiğini vurguladı.

Er, terörün övülecek bir şey olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kararla, bölgemizi yakıp yıkan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerini, polisini, sivilleri, 11 aylık Bedirhan bebek ve annesini şehit eden teröristleri desteklediniz. Kazılan hendekler ve kurulan barikatlarla, yüzlerce askerimizin, polisimizin ve sivil vatandaşlarımızın şehit edilmesini meşrulaştırdınız. PKK'nın Cizre'de 699 barikat, 252 hendek ve 1419 EYP döşemesini desteklemenin suç olmadığını ilan ettiniz. Terör örgütü PKK'nın çukur eylemlerinde 793 güvenlik görevlisi şehit edildi, 314 sivil hayatını kaybetti. 4 binin üzerinde güvenlik görevlisi ve 2 binden fazla vatandaş yaralandı. Binlerce insanımız yerlerinden, yurtlarından edildi. Camiler yakıldı, şehirler yıkıldı. Devletimizin terör örgütü PKK'ya karşı yaptığı operasyonlara, aldığınız o skandal kararla, katliam ve kıyım demenin artık suç olamayacağını belirterek ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize ihanet ettiniz."

Er, 1071 akademisyenin AYM'nin aldığı karara karşı yayınladıkları ortak bildirinin kamu vicdanını bir nebze rahatlattığını ifade etti.

Kaynak: AA