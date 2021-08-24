Şehit Ailelerimize Vefa Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

Kahraman şehitlerimizin bize emanet ettiği ailelerine vefa ziyaretlerimiz devam ediyor.

Kahraman şehitlerimizin bize emanet ettiği ailelerine vefa ziyaretlerimiz devam ediyor.

Vatanımız ve milletimiz uğruna canını feda ederek şehit olan kahramanlarımızı unutmuyoruz. Geride bize emanet ettikleri ailelerinin her türlü sıkıntıları giderilirken talepleri devletimiz tarafından yerine getiriliyor. İlçemizde yaşayan şehit aileleri periyodik olarak ziyaret edilerek hal hatırları soruluyor. Son olarak Şehit Polis Memuru Nusret Akça ile Şehit Polis Memuru Ramazan Keserci'nin ailelerine ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaretlerde aile bireyleriyle hasbıhal edilip sıkıntıları ve talepleri dinlenirken hediye takdiminde de bulunuldu.

Şehit ailesi ziyaretlerine Kaymakamımız ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun yanı sıra Erciş İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam ile MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu da katıldı.

Kaynak: Habermetre