Şehit Aileleri ve Gazilerin Sarımsak İhtiyacı Ücretsiz Karşılanacak

Arabanlı sarımsak üreticisi Tahir Öztür, başlattıkları kampanya ile 2019 yılı kuru sarımsak hasadında elde edilecek sarımsaklarla Araban ilçesindeki ve Gaziantep'teki tüm şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerinin bir yıllık kışlık sarımsak ihtiyaçlarını kendisinin ücretsiz olarak karşılayacağını söyledi.

Ünü Araban Ovası'nda Türkiye sınırlarını aşan ve üreticinin 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Araban sarımsağı bu yıl hem yüksek rekolte hem de yüksek fiyat nedeniyle üreticiye çifte sevinç yaşatıyor. Toptan satış fiyatı kilogramı 10-12 Lira olan sarımsak, satış rekoru kırıyor.

Hem hasattan hem de satış fiyatından memnun olan üreticilerden Tahir Öztür, bu sevincini başlattığı kampanya ile tüm şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri ile paylaşıyor.

Öztür, Arabanlı ve Gaziantepli tüm şehit aileleri ile gazi ve gazi ailelerinin bir yıllık sarımsak ihtiyaçlarını kendisinin bedelsiz olarak karşılayacağını belirterek, "Şehitlerimizin, ülkemizin bekası için canlarını hiçe sayarak dışarıda ve içeride ülkemizin birliği ve bütünlüğü için gelen tüm saldırılara canları pahasına mücadele ederek şehit düştükleri ülkemizin hem ekonomisine katkıda bulunmak hem de bu şehit ve gazilere olan vefa borcumuzu ödeyebilmek amacıyla bir kampanya başlattım. Ülkemizin birliği, bütünlüğü için kendi hayatlarını hiçe sayarak şehit düşen Arabanlı ve Gaziantepli Şehit ailelerinin bir yıllık kışlık sarımsak ihtiyaçlarını ücretsiz temin etmek istiyorum. Onlar bize şehitlerimizin emanetidir. Devletimiz şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor ama bizim de şehitlerimizin Allah'a ve devletimize emanetleri olan ailelerine vatandaşlar olarak imkanımız dahilinde destek olmamız şart" diye konuştu.

Öztür, şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerine destek amaçlı başlattığı kampanyanın ülke genelinde örnek olmasını ve yayılmasını arzu ettiğini de sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA