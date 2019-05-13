Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Samsun Polisevi'nde düzenlenen iftar yemeğine Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve eşi Azize Yavuz, Jandarma Komutanı Kd. Albay Ünsal Ağaoğlu, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, şehit aileleri, gaziler ile aileleri katıldı.

Anneler Günü anısına şehit ve gazi ailelerine çeşitli hediyeler takdim edildi. Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz yaptığı konuşmada şehit ve gazi annelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak şehit ve gazileri önemine değindi ve iftar yemeğine katılanlara teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA