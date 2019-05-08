Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Kilis'te Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

Canbolat Paşa (Tekke) Camisi'nin avlusunda düzenlenen iftara katılan Kilis Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ile tek tek ilgilendi.

Soytürk, konuşmasında, iftar vesilesi ile şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların haklarının asla ödenemeyeceğini vurguladı. Vali Soytürk, "Şehitlerin bizlere emaneti olan aileleri ve yakınlarına sahip çıkmak, devlet olarak en önemli görevlerimizdendir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA