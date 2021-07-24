Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
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Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurban Bayramı sebebiyle şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurban Bayramı sebebiyle şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali Çelik, ilk ziyaretini 1987 yılında Kilis'te çıkan çatışmada gazi olan Jandarma Asteğmen Salih Köksu ile ailesini ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nı tebrik eden Vali Çelik, sağlıklı bir ömür diledi. Her fırsatta şehit aileleri ile gazilerle bir araya gelmeye gayret ettiğini ifade eden Vali Çelik, "Devlet olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Vali Çelik bayram sebebiyle gerçekleştirdiği ziyaretlerini şehitler P. Çvş. Ömer Karadağlı ile J. Er Murat Uzun'un aileleriyle sürdürdü.

Şehitler P. Çvş. Ömer Karadağlı'nın annesi Nadire Uzun ile J. Er Murat Uzun'un annesi Huriye ve babası İbrahim Karadağlı'yı evlerinde ziyaret eden Vali Ali Çelik, ailelerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Tarihimizin her millete nasip olmayan kahramanlıklarla dolu olduğunu söyleyen Vali Çelik, "Huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz. Rabbim bizi şehit ve gazilerimize mahcup etmesin" dedi.

Vali Çelik'e İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Fatma Uz eşlik etti. - KÜTAHYA

Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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