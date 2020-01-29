Şehit aileleri ve gazilerden siyah çelenkli takvim tepkisi

29.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:18

AFYONKARAHİSAR'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi üyeleri, 10 yıldır dernek bünyesinde çıkarılan Şehitler Takvimi'nin bu yıl belediye tarafından bastırılmasına tepki gösterdi. Şehit aileleri ve gaziler, belediyeye siyah çelenk bıraktı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesi'nce tanıtımı yapılan 2020 Yılı Şehitler Takvimi'nin 10 yıldır kendilerine ait olduğunu, bu yıl ise kendilerindeki verilerin alınarak, belediye tarafından farklı bir tasarımla basıldığını belirterek, tepki gösterdi. Dernek binasında toplanan şehit aileleri ve gaziler, ellerinde Türk bayraklarıyla üzerinde 'Üzgünüz' yazan siyah çelenkle Afyonkarahisar Belediyesi önüne yürüdü. Burada konuşan Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, son 10 aydır derneklerinin yıpratılma ve yok sayılma politikasıyla karşı karşıya kaldığını savundu. Bugüne kadar yaşadıkları olayları şehit aileleri ve gazilere yansıtmamaya çalıştıklarını aktaran Kumartaşlı, "Dün yaşanan 2020 Yılı 'Şehitler Takvimi' tanıtımı sabrımızı taşırmıştır. Biz, önceki Afyonkarahisar Belediyesi yönetimiyle 10 yıldır, Şehitler Takvimi bastırdık. Yeni göreve gelen belediye başkanlığı özel kalemini arayarak, '2020 Şehitler Takvimi bastırılacak mı bastırılmayacak mı?' diye sorduk. Ertesi gün verilen cevapta 'Hazırlığınızı yapın, Şehitler Takvimi belediye başkanlığı tarafından bastırılacaktır' denildi. Biz de bunun üzerine, 10 yıllık emeğimiz olan çalışmayı tasarımcımıza hazırlattık. Belediye Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü, hazırladığımız verileri 25 Aralık günü arayıp, istedi. Biz de inandık, güvendik. Belediyemize ilettik. Zaman geçti. 'Ne oldu?' dedik. 'Yeniden tasarım yapıyoruz' dediler. Dün de 2020 Yılı 'Şehitler Takvimi' tanıtımı yapıldı. Kelime oyunuyla elimizden verilerimizi çalarak, Afyonkarahisar Belediyesi bir takvim basmıştır. Bu takvim 10 yıldır Şehitler Takvimi olarak yayınlanıyor. Şimdi ise bu takvim Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek takvimi olarak yayınlanmıştır" dedi.

Kaynak: DHA

Kumartaşlı, yapılanın emek hırsızlığı olduğunu belirterek, şehitlerin siyasete alet edildiğini söyledi.Konuşmanın ardından grup, belediye binasına siyah çeleng bıraktı.