Şehit aileleri ve gazilerden Mehmetçiğe destek

07.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:34

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) 2. Başkanı Kaan Şimşek, Türkiye'nin güney sınırda terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla yapılan operasyonlara ilişkin, "Devletimiz, vaziyet tespiti yapıp gerekli tedbirleri alarak hem sahada hem de masada ülkemiz için en doğru adımları atmıştır." dedi.

Şehit aileleri ve gaziler, sınırda terör koridorunun oluşturulmasını engellemek amacıyla operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek açıklaması yaptı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından Keçiören'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda "Ordumuza Destek" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan şehit aileleri ile gaziler, Türkiye'nin güneyindeki sınırlarda terör koridoru oluşturulmasını önlemeye yönelik mücadele veren TSK'nin başarıya ulaşması için dua etti, Mehmetçiğe destek verdi.

TÜGŞAV 2. Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Kaan Şimşek, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Rusya destekli rejim unsurlarının İdlib'de 27 Şubat'ta gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

TSK'nin söz konusu saldırıya Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatarak misliyle karşılık verdiğini anımsatan Şimşek, "Devletimiz, vaziyet tespiti yapıp gerekli tedbirleri alarak hem sahada hem de masada ülkemiz için en doğru adımları atmıştır. Ülkemiz üzerine oynanmaya çalışılan oyunları ve Orta Doğu'da meydana gelen olayları an be an takip edip sonuna kadar devletimizin ve kahraman ordumuzun yanında durmaya devam edeceğiz. Rabbim devletimizi payidar eylesin. Kahraman ordumuzun yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA