Şehit aileleri ve gazilerden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki

13.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:24

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Ali Cesuroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın Türk olduğunu ve Türk kalacağını söyledi.

Kıbrıs'ta Türk varlığı için senelerce kan ve gözyaşı döküldüğünü hatırlatan Cesuroğlu, "KKTC'ye zarar veren ve Kıbrıs Türkünü, Rum himmetine reva gören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Mustafa Akıncı'nın Cumhurbaşkanı olarak, devletin varlığını, bağımsızlığını ve egemenliğini koruyacağına dair yemin ettiğine işaret eden Cesuroğlu, şunları kaydetti:

"Mustafa Akıncı'nın yemininden ve görevinden uzaklaştığını, Rumlara hoş görünme gayreti içinde olduğunu esefle müşahede etmekteyiz. Kıbrıs'ta Türk varlığı için senelerce kan ve gözyaşı dökülmüştür. Yüzlerce Kıbrıslı Türk bu uğurda şehit olmuştur. Mehmetçiğin ve mücahitlerin kanlarıyla kurulan KKTC'de Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünde Mustafa Akıncı'ya rağmen hür ve özgürdür. KKTC'ye zarar veren ve Kıbrıs Türkünü, Rum himmetine reva gören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı şiddetle kınıyoruz."

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu da Akıncı'nın açıklamalarının sorunlu zihniyetini ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade ederek, "Hatay nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesiydi ve onu hiçbir emperyal güce ezdirmedi ve teslim etmediyse Kıbrıs Türklüğü ve Kıbrıs davası da Türk milletinin şahsi meselesidir." diye konuştu.

Kaynak: AA