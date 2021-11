Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da gaziler ve şehit aileleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde Lütfü Türkkan, 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmişti. Yaşanan olayın ardından Türkkan, birçok kesimden tepki gördü. Elazığ Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği, Elazığ Muharip Gaziler Derneği, Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyonu ve STK temsilcileri de Öğretmenevi önünde yaptıkları basın açıklaması ile Türkkan'a tepki gösterdi. Elazığ Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Alataş, "Aziz vatanımız için canını toprağa katmış mümtaz şahsiyetlerimiz olan şehitlerimiz ve bu uğurda ölmeyi göze almış gazilerimiz bizler için her zaman birer gurur ve vefa timsali olmuşlardır. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri de bu milletin her daim baş tacıdır. Bugün burada henüz 17 yaşındayken PKK terör örgütünün attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in abisine ve ailesine İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yapmış olduğu saygısızlığı protesto etmek için toplanmış bulunmaktayız. Milletvekili her ne kadar özür dilemiş olsa da özür dilerken bile incitici üslubuna devam ettiğinden sarf ettiği sözler acılı şehit ailesinin yaralarını saramamıştır. Şehit kardeşimize karşı kullanılan sözler asla kabul edilemez ve sineye çekilemez türdendir. Şehitlerimizin ailelerine menfur sözleri söyleyebilen Türkkan'ı milletimizin vicdanına havale ediyoruz" dedi.

"Kendini bilmez insanlar şehidimize, gazimize laf söylüyorlar"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut ise, "Biz gaziler şehitlerimizle bir bütünüz. Çünkü aramızda hiçbir fark yoktur. Sadece bir çizgi kadar savaş meydanlarında beraber mücadele ettik, o hakkın rahmetine kavuştu biz gazi olduk. Şimdi kendini bilmez insanlar şehidimize, gazimize laf söylüyorlar. Bunun bir örneği de 5 Kasım 2021 tarihinde Bingöl'de şehit İsa Gürmen'in kardeşine yapılan küfür olayı asla tasvip etmediğimizi belirtiyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda toprağa düşmüş kahramanların yakınları hepimizin emanetidir. Şehidin can kardeşi olarak, Elazığ Muharip Gaziler olarak olayı kınıyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve üniter devlet yapımız ilelebet devam edecektir. Bu vesileyle İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ı kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha tekerrür etmemesi dileğimizdir" diye konuştu. - ELAZIĞ