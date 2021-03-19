Şehit aileleri ve gazilerden İstiklal Marşlı "Çanakkale" klibi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şehit aileleri ve gazilerden İstiklal Marşlı "Çanakkale" klibi

19.03.2021 03:36 | Son Güncelleme: 19.03.2021 03:41

Şehit aileleri ve gazilerden İstiklal Marşlı "Çanakkale" klibi Karabük Valiliği ve Safranbolu Kaymakamlığı'nın katkıları ile şehit yakınları ve gaziler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

Şehit aileleri ve gazilerden İstiklal Marşlı "Çanakkale" klibi

KARABÜK - Karabük Valiliği ve Safranbolu Kaymakamlığı'nın katkıları ile şehit yakınları ve gaziler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ün de yer aldığı klipte, şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, Afrin şehidi Ast. Kıdemli Başçavuş Ömer Bilal Akpınar'In annesi Ülker Akpınar ile şehit askerlerin aileleri ile gaziler, İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu.

Valilik ve Safranbolu Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yayınlanan klip büyük ilgi gördü.

Şehit aileleri ve gazilerden İstiklal Marşlı 'Çanakkale' klibi
Şehit aileleri ve gazilerden İstiklal Marşlı 'Çanakkale' klibi
Şehit aileleri ve gazilerden İstiklal Marşlı 'Çanakkale' klibi
Şehit aileleri ve gazilerden İstiklal Marşlı 'Çanakkale' klibi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Birol Güven Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehit aileleri ve gazilerden İstiklal Marşlı "Çanakkale" klibi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 03:42:59. #1.14#
title