Şehit aileleri ve gazilerden Batman Emniyet Müdürü Kıraç'a ziyaret Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar ile beraberindekiler, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ı ziyaret etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar ile beraberindekiler, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ı ziyaret etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar ile beraberindekiler, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeni ile İl Emniyet Müdürü Kıraç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Pekacar, "İstiklal ve istikbalimizi tehdit eden her türlü ihanet odağına karşı verdiği tavizsiz mücadele ile milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan polislerimiz, korona virüs salgını ile mücadelemizin de görünmez kahramanlarıdır. En zorlu zamanlarda bile, yeri geldiğinde aç ve uykusuz kalarak, yeri geldiğinde günlerce ailesini görmeden, milleti ve devleti için fedakarca görev yapan polislerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Bilinmelidir ki, polislik asla para için yapılan mesleklerden değildir. Polislik, ancak ve sadece vatan sevdasıyla yapılabilecek bir meslektir. Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İl Emniyet Müdürümüzü ziyaret ederek, polislerimiz ile beraber pasta kestik. Bu vesileyle, bütün emniyet mensuplarının 175. yılını kutluyor, şehit ve gazi emniyet mensuplarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Kıraç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Pekacar ve beraberindekilere teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA