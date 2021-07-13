Şehit Aileleri ve Gaziler Yararına Etkinlik

Isparta'da Milli İrade Platformu 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği ve KADEM Isparta Şubesi'nce düzenlenen etkinlik, Isparta Valiliği önünde açıldı.

Isparta'da Milli İrade Platformu 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği ve KADEM Isparta Şubesi'nce düzenlenen etkinlik, Isparta Valiliği önünde açıldı.

Satılan ürünlerin gelirinin şehit yakınları ve gazilere aktarılacağı etkinliği Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ziyaret ederek dernek yöneticileri ve üretici kadınlar ile bir süre sohbet etti.

Ürünlerin bulunduğu stantları tek tek gezen Vali Seymenoğlu, satılan ürünlerden alışveriş yaptı.

Etkinliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları çevresinde düzenlediklerini belirten Milli İrade Platformu Isparta İl Temsilcisi Abdurrahman Akçil etkinlikten elde edilecek gelirin şehit aileleri ve gazilere destek amaçlı kullanılacağını kaydetti.

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Kaynak: Habermetre