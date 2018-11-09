Şehit Aileleri ve Gaziler Moral Depoladı

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce hayata geçirilen "Şehidimin Emanetleri" projesi kapsamında, şehit yakınları ve gazilere moral motivasyon semineri verildi.

Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe şehit aileleri ve gaziler ile ilçe protokolü katıldı. Şehitlerin anılarının yaşatılması, çeşitli aktivitelerle şehit yakınları ve gazilere moral ve motivasyon desteği verilerek sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanmasının amaçlandığı proje kapsamında, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Enver Aydoğan seminer verdi. Proje kapsamında, moral motivasyonu artırıcı seminerlerin yanı sıra kurslar ve il dışı geziler düzenlenecek, şehit ve gazilerin çocuklarının çektiği doğa fotoğrafları ile yaptıkları sanatsal çalışmalar sergilenecek. Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan projeye İçişleri Bakanlığı, Kahramankazan Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı destek veriyor.

"Yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bu anlamlı projenin hazırlanmasında ve programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye olarak projeye destek vermekten dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade eden Ertürk, "Şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimizle sürekli olarak birlikteyiz, onları asla yalnız bırakmıyoruz ve bırakmayacağız. Onlarla birlikte büyük bir aileyiz. Onlar için ne yaparsak yapalım, haklarını ödeyemeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda onlar için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - ANKARA