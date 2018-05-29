Şehit Aileleri ve Gaziler İftarda Buluştu

Samsun'da bulunan şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

Samsun Valiliği ile Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda şehit aileleri ve gazilere iftar verildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı iftarda protokol üyelerinin her biri farklı bir masaya oturarak şehit aileleri ve gazilerle oruçlarını açtı.

Programda konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, şehitlerin ve gazilerin Türkiye için canlarından vazgeçerek vatan hizmetinde bulunduğunu söyledi.

Şehit ailelerin ve gazilerin ülkenin geleceğine büyük emekleri olduğunu ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "Allah'a şükür ülkemizde ve şehrimizde Ramazan huzur içerisinde idrak ediliyor. Bundan dolayı Allah'a şükrediyoruz. Ramazan'ın huzur içerisinde yapılmasında aziz şehitlerimizin emeği var. İyi hatırlayın, 1-2 sene öncesine kadar sürekli şehit haberleriyle tatlı sofralarımız acıya dönüyordu. Bu anlamda şehitlere çok şey borçluyuz. Allah aziz şehitlerimizin ailelerine sabır versin. Onlar en kıymetli varlıklarını bizim huzurumuz, ülkemizin birliği ve dirliği için bu ülkenin vatan olması için canlarını feda ettiler. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Şehitlik herkese nasip olmaz. Şehit aileleri Allah'ın seçtiği insanlardır. Şehit ailelerine minnetlerimizi iletiyoruz. Şehit ailelerimiz için en önemli ihtiyaç, 'unutulmamak'tır. Sizler, şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Devletimiz de şehit ailelerin hayatının kolaylaştırılması için çeşitli kolaylıklar yaptı. Her ne yapılsa da biz şehitlerin hakkını ödeyemeyiz. Bizler de şehit yakınlarımızın en küçük sorunlarında o sorunları halletmek için devletin bütün kurumları seferber oluyor. Allah tekrardan şehitlerimizden ve ailelerinden razı olsun" dedi. - SAMSUN