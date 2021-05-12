Şehit Aileleri unutulmadı
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Şehit Aileleri unutulmadı

Şehit Aileleri unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün talimatıyla İl Müdürleri şehit ailelerini Ramazan bayramı öncesi ziyaret etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün talimatıyla İl Müdürleri şehit ailelerini Ramazan bayramı öncesi ziyaret etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Van'da 18 Nisan 2016 yılında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli iken çatışmada şehit olan polis memuru Abdullah Delibaş'ın ailesinin yaşadığı Elbeyli mercanlı köyünü ziyaret ederek, şehit babası Süleyman Delibaş'ı ziyaret etti.

Vali Soytürk'ün hediyelerini İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer tarafından şehit babası Süleyman Delibaş'a takdim etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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