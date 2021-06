Şehit aileleri toprağa verdikleri canlarını Babalar Günü'nde de unutmadı

Babalar Günü'nde toprağa verdikleri yakınlarının ziyaretine gelen şehit aileleri, bu Babalar Günü'nü de sevdiklerinin kabri başında geçirdi.

Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliği'nde Babalar Günü nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Sevdiklerini toprağa veren şehit yakınları günü toprağa verdikleri kahramanlarının kabri başında geçirdi. Kaybettikleri yakınlarının mezarları başında Kur'an okuyan şehit aileleri hüznü ve gururu aynı anda yaşadı.

Şehit Ferhat Muratoğlu'nun babası Şener Muratoğlu, dört yıl önce kaybettiği evladının acısının hala ilk günkü kadar can yaktığını belirterek, "Her şeyden önce çok kötü ve acı bir kaybımız var. Buradaki dördüncü Babalar Günümüz. Aynı defnettiğimiz gün gibi. Hiçbir değişiklik yok. Ben oğlumu kendi ellerimle toprağa koydum. Çok acı. Dört yıldır hep gelirim. Dördüncü Babalar Günümüz. Hiç şaşmaz, her gün gelirim. Cumaları sela saatlerinde hep burada olurum. Ne anneye ne babaya benziyor. Evlat çok farklı bir şey. Evlat çok farklı bir şey" dedi.

"Gerekirse hiç gözümüzü kırpmadan vatan için canımızı verelim"

Şehit Melih Galip Ünsal'ın babası Baki Ünsal, her gün oğlunun kabrinin başında olduğunu söyleyerek, "Sadece Babalar Günü'nde veya özel bir günde değil, bizim beş buçuk senedir duygularımız aynı. Ben her gün çocuğumun başındayım. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Acısıyla, gururuyla, sabrıyla beş buçuk senedir geçiriyoruz. Vatanımıza, milletimize Allah sağlık sıhhat, uzun ömürler versin. Birbirimizi ayırmayalım, düşman olmayalım. Birbirimizi sevelim. Bizim çocuklarımızın burada yatma sebebi belli. Vatan için, millet için, namus için, şeref için, bayrak için burada yatanlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Vatanımızı, toprağımızı sevelim. Gerekirse hiç gözümüzü kırpmadan vatan için canımızı verelim. Bizden sonra gelenlerimiz de var çünkü. Benim dedem de Çanakkale Arıburnu şehidi. 27 yaşında benim oğlum şehit oldu. 29 yaşında da dedem şehit olmuş. Nasıl onlar bizlere bıraktıysa bu toprakları. Bizler de sağlık olarak geleceğimize bırakalım ki vatanımız milletimiz ebedi ve güçlü olsun. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Herkesin Babalar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.

"Biz dilerdik ki şehit olan en son kişi babam olsun"

Şehit Basri Gül'ün oğlu Kasım Ali Gül ise babasının bir operasyon sonrası yaşanan trafik kazasında şehit olduğunu dile getirerek, "Babam 1993 yılında terörle mücadeleden hayatını kaybetti. Bugün de Babalar Günü. Bizim de elimizden bu geliyor. Biz dilerdik ki şehit olan en son kişi babam olsun ama 30 senedir hala devam ediyor. Allah milletimize güç sabır versin. Her Babalar Günü de gelirim. Babam Van'da terörle mücadele operasyonunun dönüşünde trafik kazasında hayatını kaybetti. Annem büyüttü bizi. Acımız büyük, tesellimiz de büyük. 30 sene oldu. Alışmaya çalışıyoruz. Benim gibi başka olmasın diye dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Onunla beraber daha uzun zamanlar geçirmek isterdim"

Şehit Erkan Dedeoğlu'nun oğlu Berkay Dedeoğlu da babasına vatan uğruna yaptıkları için teşekkür ederek, "Çok küçük yaşta kaybettim kendisini. Onunla beraber daha uzun zamanlar geçirmek isterdim. Onun yine de yanı başımda ve yanımda olduğunu biliyorum. Kendisini kaybettim. Bu yaşıma kadar hem annem sayesinde hem de onun geri de bıraktıkları sayesinde büyüdüm. Kendisine bu vatan için yaptıklarından dolayı minnettarım. Onun oğlu olmaktan çok büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Bütün şehit ailelerimizin başı sağolsun. Allah gazilerimize uzun ömürler versin. Kendileri iyi ki başımızdalar ve bu vatanı ayakta tutuyorlar. Bütün sınır ötesindeki askerlerimize, komutanlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Herkesin Babalar Günü'nü kutluyorum. İyi ki başımızdalar" diye konuştu. - ANKARA

