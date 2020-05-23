ŞEHİT AİLELERİ RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ  EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ GİTTİ
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ŞEHİT AİLELERİ RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ  EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ GİTTİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'nde yakınlarının kabrini ziyaret etti.

ŞEHİT AİLELERİ RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ  EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ GİTTİ
23.05.2020 18:23 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:23

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'nde yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek yakınlarının kabrini ziyaret etti. Bazı şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'ne sokağa çıkma yasağından dolayı kendi imkanlarıyla gelemeyince polisten yardım istedi. Polis ekipleri, yardım talebinde bulunan şehit ailelerini evlerinden alarak Edirnekapı Şehitliği'ne getirdi. Öte yandan Eyüpsultan Kaymakamlığı şehitlikte Yasin-i şerif programı düzenledi. Programa şehit ailelerinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara katıldı. 

"OĞLUM BİZE GELEMİYOR"

Şırnak Bestel Dereler'de askerini kurtarmak isterken şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz'un annesi Emine Yavuz, "O gelemiyor ama biz, arifede ve bayramın birinci gününde geliyoruz.  Acısına alışıyoruz, üzerinden hiç zaman geçtiğini hissetmiyoruz.  Polislere şehitliğe gelmek istediğimizi söyledik sağ olsunlar onlar bizi getirdiler" dedi. Şehidin babası Hikmet Yavuz ise" Emniyet müdürümüzden rica ettik oda bizi polis arkadaşlarla gönderdi. Oğlum bize gelemiyor, biz oğlumuza geldik. Hemen hemen her Cuma geliyoruz" diye konuştu. 

"ALLAH BİRİNİ ALDI BİRİNİ VERDİ"

Şırnak'taki hendek operasyonları sırasında yaralanan ve 10 gün hastanede kaldıktan sonra şehit olan Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin babası Osman Beki, "Burada şehitlerimizle teselli oluyoruz. Tüm şehitlerimize cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Evladımızı bugün defnedeli 4 yıl oldu. Şehidim şehit olmadan önce saat 20.00'de bir torunum doğdu. Gece 02.30'da da oğlumuz hayata gözlerini yumdu. Allah birini aldı birini verdi. Vatanımız, Milletimiz sağ olsun. Gece de olsa gündüz de olsa geliyoruz, sıkıldığımız zaman burada ferahlıyoruz." dedi. 

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Edirnekapı Şehitliği'nde şehit aileleriyle sohbet eden İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, "Burada sözün bittiği bir yerdeyiz. Maalesef koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık bir şekilde ziyaretimizi yapamasak da, şehitlerimizi yalnız bırakmamak adına Eyüpsultan Kaymakamımızla birlikte İstanbulumuzu temsilen geldik. Tüm şehit ailelerimizin acılarını paylaşıyoruz" diye konuşurken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, " Şehit ailelerine hayırlı bayramlar diliyorum. Acılı bir bayramdan geçiyorlar, kendileri her bayram bu acıyı yaşıyor. Daha güzel bayramlar diliyorum, koronavirüsten de kurtulmamızı ve şehitlerimizin bize bıraktığı vatanın ilelebet var olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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