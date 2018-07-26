Şehit Aileleri, Oğullarının Görev Yaptığı Birlikleri Ziyaret Etti

Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Orçun Kubat ve Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal'ın aileleri, Yüksekova ilçesinde, çocuklarının görev yaptığı birlikleri ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyon sırasında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Kubat ve Piyade Uzman Çavuş Kartal'ın aileleri, çocuklarının görev yaptığı birlikleri ziyaret etti ve onların silah arkadaşlarınca ağırlandı.

Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş Karakolu'nda şehit oğlunun silah arkadaşları tarafından karşılanan Kubat'ın anne ve babası, oğlunun dinlendiği koğuşunda, nöbet beklediği mevzide, yemek yediği yemekhanede zaman geçirme fırsatı buldu.

Şehit Kartal'ın annesi Bağdagül Bozkurt da bir zamanlar oğlunun görev yaptığı Dağlıca köyündeki birliği ziyaret etti ve şehit oğlunun silah arkadaşları tarafından karşılandı.

Kubat, düğün hazırlığı yapıyordu

Adana'da 1991'de dünyaya gelen şehit Piyade Uzman Onbaşı Kubat, üç kardeşin ortancasıydı. Asker olmak isteyen Kubat, eğitimini başarıyla tamamlayarak 2014 yılında uzman erbaş oldu.

Görev yeri Hakkari Yüksekova bölgesi olan Kubat, nişanlıydı, düğün hazırlıkları yapıyordu. Kubat, 3 Ekim 2016'da bölücü hainlerin yola tuzakladığı EYP saldırısı sonucu şehit oldu.

Adana'da toprağa verilen şehit Kubat'ın adı, doğum yeri Adana ile memleketi Malatya'da bulunan iki okulda yaşatılıyor.

Kartal, annesinden habersiz uzman çavuş olmuştu

Zonguldaklı şehit Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal ise vatani görevini yaparken annesinden habersiz, uzman çavuşluk sınavına girdi ve kazandı.

Uzman erbaş eğitimini başarıyla tamamlayarak 2014'te Hakkari Yüksekova'da görev yapmaya başlayan Kartal, 15 Mayıs 2016'da katıldığı operasyonda 24 yaşında şehit oldu.

Şehit Kartal'ın cenazesi Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verildi.