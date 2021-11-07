Şehit aileleri, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın istifa etmesini istedi

Şehit yakınına küfür eden Türkkan'ın meclisten atılması istediler

ADIYAMAN - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve beraberindeki şehit aileleri İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek meclisten atılmasını istedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şubesinde bir araya gelen şehit yakınları ile Dernek Başkanı Hacı Erdengi, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Başkan Erdengi, PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren'in kardeşinin Bingölde verdiği tepki neticesinde, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfürün tüm şehit aileleri ve gazilere yapıldığını dile getirdi.

Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğini ve meclisten atılmasını istediklerini vurgulayan Başkan Erdengi, "Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz.

Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimiz de teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, milletvekili istemiyoruz.

Şehit aileleri ve gaziler olarak, her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ı derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz" dedi.

2012 Yılında Şırnak'ın Beytüşebap ilçesinde şehit olan Jandarma Er Serdar Küpeli'nin babası Mehmet Küpeli ise, "Başta bir defa istifa etmesi gerekiyor. Bizim şehitlerimizin kemikleri sızlamasın. Nefret ediyorum, kınıyoruz. Böyle adamları mecliste görmek istemiyorum. İstifa etsin, birinci hareket istifa etsin. Böyle adamlar meclise girmesin, istemiyoruz" diye konuştu.