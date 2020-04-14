Şehit aileleri için topladığı parayı "Biz bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Çorum, Güncel

Şehit aileleri için topladığı parayı "Biz bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı

Çorum'da 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin aileleri için 2 yıldır para biriktiren Anıl Arif Çoksoy, biriktirdiği paraları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

14.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:23
Şehit aileleri için topladığı parayı

Çorum'da 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin aileleri için 2 yıldır para biriktiren Anıl Arif Çoksoy, biriktirdiği paraları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bir destek de 8 yaşındaki TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Anıl Arif Çoksoy'dan geldi. Çorum Valiliğini ziyaret eden Anıl Arif Çoksoy, kumbarasındaki paraları Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim etti.

Ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini ve bu dönemde yardımlaşmanın çok önemli olduğunu ifade eden Vali Çiftçi,"Devlet olarak, millet olarak zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bugünlerde korona virüs hastalığı sadece memleketimizi değil 200'ü aşkın dünyada ülkeyi de tehdit etmeye devam ediyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yürütmüş olduğumuz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası da var. Bu süreçte şuanda da ilimizde de bir sürü işyeri faaliyetlerine ara verdi. Bir kısmı kapandı, bir kısmı da çalışma saatlerini sınırlandırdı. Artık daha kısıtlı zamanlarda çalışıyorlar. Burada çalışan bir sürü de insan var. Onlar da bu zorlu süreçte, sıkıntılı süreçte işlerini ve gelirlerini kaybettiler. Çoğunun ev kirası var, iş yeri kirası var, diğer sabit giderler var. Bu insanlarla dayanışma içerisinde onların da problemlerini gidermek için ilimizde bir yardım kampanyası başlatmıştık" dedi.

Milletin başkalarının dertleriyle de dertlenmesi gerektiğini vurgulayan Vali Çiftçi, "Bu zor günler de gelip geçecek. Kara gün kararıp kalmaz demiş atalarımız. Mutlaka bu zor günler de bir süre sonra sona erecek. Bizim de bu dönemde elimizden gelen yardımları millet olarak, insan olarak birbirimizle dayanışmak suretiyle yerine getirmemiz gerekiyor. Bu süreci de ancak zaten böyle atlatabiliriz. Başka türlü atlatmamızın imkanı yok. Bizim inancımız 'Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir' diyor. Başkalarının derdiyle de dertlenmemiz gerekiyor. Bu süreçte sadece kendimizi de düşünmemeliyiz. Başka insanları da düşünmeliyiz. İşinden, aşından olmuş başka insanları da hesaba katmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencisi Anıl'a bu anlamlı davranış İçin teşekkür eden Vali Mustafa Çiftçi, "2. sınıfa giden öğrencimizin de davranışı örnek alınacak nitelikte. Ben öğrencimizi, velisini tebrik ediyorum. Örnek olmasını temenni ediyorum. İnşallah yardım yapabilecek herkes bunu örnek almak suretiyle bundan sonra elinden geleni yardımı yaparlar da diğer insanların derdine bir nebze olsun merhem olabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Vali Çiftçi'nin konuşmasının ardından Anıl Arif Çoksoy, kumbarasını Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim etti. Daha sonra Vali Mustafa Çiftçi de minik Anıl'a kitap ile teşekkür belgesi verdi. Ziyarette anne Alev Çoksoy, hala Zübeyde Gökdere ve kuzeni Yusuf Gökdere de hazır bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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