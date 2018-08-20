Şehit Aileleri, Gazi ve Yakınlarıyla Engellilere Ücretsiz Lunapark Hizmeti

Nevşehir'de hizmete geçen Kaya Lunapark'tan şehit yakınları, gazi ve yakınlarıyla engelliler ücretsiz olarak yararlanacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yaptığı açıklamada, Nevşehir Sebze Pazarı'nın karşısındaki alanda bugün itibariyle hizmete geçen Kaya Lunapark işletmecisi Serkan kaya ile yapılan görüşmeler sonrasında, lunaparktan şehit aileleri, gazi ve yakınlarıyla engelli vatandaşların ücretsiz yararlandırılmasının kararlaştırıldığını belirtti. - NEVŞEHİR