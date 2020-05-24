Şehit aileleri evlatlarının kabirlerini ziyaret etti
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Şehit aileleri evlatlarının kabirlerini ziyaret etti

Antalya'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti.

Şehit aileleri evlatlarının kabirlerini ziyaret etti
24.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:17

Antalya'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde maske takarak ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek şehitliğe gelen aileler, evlatlarının kabirleri başında dua etti. Şehit yakınları ayrıca şehitlikte bayram şekeri ve kolonya dağıttı. 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun ailesi, Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesi'nde bulunan şehidin mezarını ziyaret ederek çiçek bırakıp, dualar etti. Ayrıca şehit Salih Papil'in mezarı da ziyaret edilerek dua edildi.

15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra ve babası Osman Ağaoğlu, sürekli oğlunu ziyarete geldiklerini belirterek, "O bize gelemiyor artık, biz görevimizi yapıyoruz. Allah mekanını cennet etsin" dediler.

Baba Osman Ağaroğlu, "15 Temmuz'da bu vatan için canını veren, gözünü kırpmadan secdeye kapanır vaziyette şahadete yürüyen, başka diplomalar almak için gitmiş olduğu Ankara'da şehadet diploması ile geriye dönen evladımız Yasin Naci Ağaroğlu'nu ziyaret ettik. Bugün bizim için hüzün değil, gurur tablosu günüdür. Çünkü biz, bu vatana ölürsem şehit, kalırsam gazi idealinde olan hayırlı bir evlat yetiştirebilmiş isek, bu bizim için bir gururudur. Yarın şehadetten dolayı bize şefaatçi olduğu takdirde, inşallah öyle inanıyoruz, o zaman gerçek bayram bizim için olacaktır. Bu vatan 3-5 soytarıya yem olmayacak kadar büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti teröristlerden çok büyüktür" dedi.

15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun kardeşleri Saliha Nur Ağaroğlu, Havva Betül Kardıçlı, yeğeni Fahrettin Kardıçlı, eniştesi Hüseyin Kardıçlı, babaannesi Havva Ağaroğlu, amcası Recep Ağaroğlu ve yakınları şehit mezarını ziyaret ederek dua ettiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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