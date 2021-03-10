Şehit Aileleri Derneğinin 'Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar' projesi kabul gördü
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Şehit Aileleri Derneğinin 'Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar' projesi kabul gördü

10.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:07
Şehit Aileleri Derneğinin 'Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar' projesi kabul gördü

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak 'Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar' projesi kabul gördü.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak 'Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar' projesi kabul gördü.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, proje tanıtım toplantısında maksat ve istikametlerinin belli olduğunu akıbetlerinin ise hayırlı olacağını söyledi.

Derneğin yönetim kurulu üyeleri ve şehit ailelerinin katılımlarıyla yapılan açıklamada, Kılıçaslan, "Evlatlarını Allah'a ve vatana şehit veren ailelerimiz ve cennete uçurduğumuz şehitlerimizin yakınlarıyla bir olmaya, birlikte olmaya devam ediyoruz. Biz şehitlerimizden bir an bile ayrılmadık. Şehitlerimizin anneleri, babaları, evlatları, kardeşleri bir an olsun cennetteki yakınlarını sinesinden ayrı tutmadı. İlelebet sinemizde çarpmaya da devam edecekler."dedi.

Proje kapsamında 20 aileye şehidin halıya dokunmuş fotoğrafını, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim, 193 şehit için isimlerinin bulunduğu künyeler, anıt şeklinde bir ağaca asılacak.

Ramazan ayında şehitlere mevlit okutarak semazen eşliğinde şehit ailelerimize iftar yemeği verilecek. Şehit aileleri ile moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla Trabzon, Rize ve Artvin illerinde bulunan şehit aileleri buluşması gibi etkinlikler yapılacak. - KIRŞEHİR

Şehit Aileleri Derneğinin 'Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar' projesi kabul gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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