Şehit Aileleri Derneği'nden göreve dönmek isteyen FETÖ'cülere tepki

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, cezaevinde bulunan ve göreve dönmek için OHAL Komisyonu'na dilekçe veren FETÖ mensubu generaller hakkında, "Göreve dönmek isteyen FETÖ'cüler alay edercesine milletimizi tahrik ediyor" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, cezaevinde bulunan ve göreve dönmek için OHAL Komisyonu'na dilekçe veren FETÖ mensubu generaller hakkında, "Göreve dönmek isteyen FETÖ'cüler alay edercesine milletimizi tahrik ediyor" dedi.

Türk Milletinin kendi silahları ile vurulmasından dolayı çok üzgün olduklarını söyleyen Başkan Ali Yavuz, "Bundan 5 yıl önce bir akşam saatleri üzeri FETÖ terör örgütü Türkiye'nin içerisine kamu kuruluşlarımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Emniyetimizin içerisine sızan hainlerden oluşan bir grubun Türk Silahlı Kuvvetlerimizin' de silahlarından, uçaklarından, toplarından, ağır silahlardan faydalanarak devletimizi bölmek, parçalamak, ele geçirmek için dış güçlerden aldığı talimatlarla darbe girişiminde bulundular. Bu darbe girişiminde de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün milletimizin sokaklara dökülmesi meydanlarda, valiliklerde, emniyetin ve askeri kışlaların önünde nöbet tutarak darbe girişiminin önüne geçmiştir. Türk milletinin esir edilemeyeceğini bir kere daha burada anlaşıldığını görüyoruz. Çanakkale'de İngiliz devletinin son sistemlerle donatılmış gemileriyle, bu gemilerle Çanakkale'de nasıl geçit verilmediyse burada da yıllardan beri terör örgütüyle mücadele ediliyor. Terör örgütünü de ağır darbeler vurulmasına ve devamında da FETÖ'cü hainlerin amaçlarına ulaşamadıklarını ve en kısa yoldan da darbe girişiminin amaçlarına ulaşmak için darbe girişiminde bulunmuşlardır. Bizi en çok üzen askeri elbisesi giyerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızmış bazı hain gruplar tarafından uçaklarımızla, helikopterlerimizle, toplarımızla milletimizin üstüne ateş ederek birçok insanımızın şehit olmasını yine birçok vatandaşımızın da gazi olmasına sebep oldular" dedi.

"15 Temmuz'dan sonra terörle daha etkin mücadele etmeye başlandı"

Hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ mensupları temizlenince, terörle daha etkin mücadele başladığını belirten Ali Yavuz, "Devletimiz ve milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde güçlü, dimdik ayakta durarak bu hainlerin darbe girişimini önüne geçildi. Şuanda da darbe girişiminde bulunan hainlerin yakalanarak hak ettiği yerlere gönderildi. Bu süreç içerisinde de yine hainler boş durmuyor, dış güçlerden aldıkları desteklerle sosyal medya üzerinden basın yoluyla ülkemizde huzursuz etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Bu darbe girişiminden sonra yıllardan beri terörle mücadele ediyorduk ve başarılı olamıyorduk. Birçok askerimiz gencecik yaşta şehit oluyordu. Şehitlerimizin gencecik yaşta eşleri, küçük yavrular yetim kalıyordu. Anneler gözü yaşlı çocukların hasretini çekiyorlardı. Bu darbe girişiminden sonra gördük ki Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ki bu hain grup temizlendikten sonra etkin bir şekilde terörle mücadele edilmeye başlandı ve güzel sonuçlar alınmaya başlandı. Terör örgütünün kökünü kazıma noktasına geldi. Türkiye içerisinde terör sayısının ne kadar olduğunu İç İşleri Bakanımız açıkladı ve yurt dışında olan, Irak'ta ve Suriye'de olan terör örgütleriyle de etkin bir şekilde mücadele ediliyor" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'cü generaller milletimizi tahrik ediyor"

15 Temmuz'da etkin rolü olan 3 generalin göreve geri dönmek istemesinin Türk Milleti'ni tahrik ettiğini söyleyen Yavuz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kandile Türk bayrağının dikilmesine az kaldı diye düşünüyoruz. Bunun başlıca sebeplerini terör örgütünü bitmemesinin başlıca sebeplerinin FETÖ ve terör örgütlerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu terör örgütlerinin cezaevinde bulunan elebaşları 1 gazeteci ve 9 kişinin şehit olmasına sebep olan kişiler ve Cumhurbaşkanımıza yerini tespit eden ve uçağının kalkmaması için çaba gösteren hainler tarafından Türk Silahlı Kuvvetlere geri dönmek için milletimizle alay edercesine bizi tahrik ediyorlar. Göreve dönmek için dilekçeler veriyorlar. Devletimiz gereğini yapıyor ama bu hainler boş durmuyor. Psikolojik savaş yürütüyorlar ve amaçlarına da ulaşamayacaklar. Biz yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ay yıldızlı al bayrağımız göklerde dalgalandığı sürece bizi hiç kimse parçalayamayacak, yıkmayacak, amaçlarına da ulaşamayacaklar." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı