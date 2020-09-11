Şehit Aileleri Derneği'nden Buket Keleş'in ailesine destek
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Şehit Aileleri Derneği'nden Buket Keleş'in ailesine destek

İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarparak şehit olmasına neden olan Sedat A.

Şehit Aileleri Derneği'nden Buket Keleş'in ailesine destek
11.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:41

İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarparak şehit olmasına neden olan Sedat A.'ya 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tepki gösterdi.

Ailenin de katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Kontrol noktasındaki görevine gitmekte olan polis memuru Buket Keleş'e çarpıp şehit olmasına neden olan Sedat A.'nın cezasının ertelenerek serbest bırakılması bizleri derinden üzmüştür" dedi.

Kanunlara saygılı bireyler olduklarını ifade eden Kılıçaslan, "Bu vatana evlatlarını vermiş, yine vatana gözünü kırpmadan evlatlarını kurban edecek şehit aileleriyiz. Kanunlara uygun davranmak bizim de ilk vazifemiz. Lakin verilen bu karar, şehit ailelerinin gönlünde tamir edilemez yaralar açmakta, akan kanlı gözyaşlarını daha da artırmaktadır. Okutup büyütmek için bin bir cefaya katlanan analarımızın yüreklerinin yangınına su serpilmesi gerekirdi. Gelinen süreçte verilen karar kamuoyunu ve bizleri yaraladığı gibi ailesini de çok derinden üzmüştür. Hatalı olduğunu düşündüğümüz kararın analarımızın yüreğine bir nebze de olsa su serpecek şekilde verilmesini istiyoruz. Hiçbir kanun devletin kendi masum vatandaşlarının üzülmesi, yıpranması ve haksızlığa uğraması yönünde değildir. Biz, yüce Türk adaletinin hepimizin üzerinde koruyucu şemsiye olduğunu bilir ve benimserken, kararın masumları korumadığı kabul edilebilir ölçüde değildir" diye konuştu.

Şehit Buklet Keleş'in babası Hamdi Keleş ise kararla birlikte yine aynı acıları yaşadıklarını belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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