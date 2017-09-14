Şehit Aileleri Derneği Başkanı Üçkan Gündemi Değerlendirdi

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üçkan, "Terörle etkin mücadelenin bu şekilde devam etmesini istiyoruz" dedi.



Dernek binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Üçkan şehit yakınları olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larla yaptığı operasyonları desteklediklerini söyledi. Üçkan, "Bildiğiniz üzere bir haftaya yakındır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütleriyle mücadelede kullandığı İHA'lar ve SİHA'larımız gündeme gelmiş durumda. Milli hassasiyetlerimizle beraber milli silahlarımızın bu gündem içerisinde değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz. Biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyet Devleti son yıllarda terörle mücadelede başarı elde etmekle beraber kararlı halde üzerine gidiş devam etmelidir. İnsansız hava araçlarımızla silahlı hava araçlarımızın etkin olarak bu operasyonlarda yer alması şehit ve gazi aileleri olarak doğru görülmekle beraber bu konudaki serzenişleri de bir çağrıyla dile getirmek istiyoruz. Bu çağrıda terörle mücadelede değerlendirilen insansız ve silahlı hava araçlarımızın gündemde tutulmaması, aynı zamanda etkin mücadelenin de bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Siyasilere diyoruz ki, terör örgütü sözcülerinin yanında olmayın. Biliyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşımızın zarar görmemesi için gerekli hassasiyetler gösterilmekte" ifadelerini kullandı.



Siyasi partilerini Kuzey Irak'taki devlet yapılanmasına karşı birliğe davet eden Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, "Terör sözcüleri tarafından bazı şeyler dile getirilirken, daha geçen gün sivil vatandaşlarımızın katledilmesine ses çıkarılmamakta. Bu hassasiyetler, politika gündemi haline getirilmemeli, iç dinamikteki enerjimizi ülkemizin geleceği için, yarınlar için harcamalı, bu tür konulardan uzak durmalıyız diye tüm siyasilere seslenmek istiyorum. Aynı zamanda terör örgütü sempazitanı olan siyasi parti dışındaki tüm siyasi partilerimizin de dış mihrakların Türkiye üzerindeki planlarını görmelerini istiyoruz. Son günlerde Kuzey Irak'taki devlet yapılanması zırvasına karşı siyasilerimizin omuz omuza vermeleri için şehit aileleri olarak çağrıda bulunuyoruz" dedi. - KAYSERİ