Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, "Şehitlerimizden rahatsız olanların Türk olduklarından şüphe duyarız"
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Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, "Şehitlerimizden rahatsız olanların Türk olduklarından şüphe duyarız"

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, 'Şehitlerimizden rahatsız olanların Türk olduklarından şüphe duyarız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehit Aileleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adının değiştirilmesi girişimine tepki göstererek, "Türkiye'de, Türk bayrağının gölgesinde yaşayıp, şehitlerimizden rahatsız olanların, biz de Türk olduklarında şüphe duyarız" dedi.

Şehit Aileleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adının değiştirilmesi girişimine tepki göstererek, "Türkiye'de, Türk bayrağının gölgesinde yaşayıp, şehitlerimizden rahatsız olanların, biz de Türk olduklarında şüphe duyarız" dedi.

Şehit Aileleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Batman'ın Kozluk ilçesinde öğretmenlik yaptığı 2017 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimi ile Edremit'te bulunan şehidin mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi ile değiştirilmişti. Okulun eski mezunları bir araya gelerek şehit Yalçın'ın isminin okuldan silinmesi için harekete geçti.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın ismi ölümsüzdür ve asla o okuldan kaldırılamaz. Eski mezunların Bedavadan nam sahibi olunmaz şeklindeki beyanları tamamen şehidimize hakarettir. Bu konunun mutlaka takipçisi olacağız. Balıkesir şehrinin Edremit ilçesinin böylesi bir olayla ulusal medyada yer alması utanç vericidir. Dava açan dernek başkanı ve yöneticileri sizleri kınamak çok hafif kalıyor. Yazıklar olsun" diye konuştu.

Yavuz, "Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın, Vatanı uğruna canını feda etmiş, şahadet mertebesine erişmiş bir değerimizdir. Bu Vatanın her karış toprağında şehit kanları mevcuttur. Vatanımız, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bizimdir ve bayrağımız onlar sayesinde şanla, şerefle dalgalanmaya devam ediyor. Türkiye'de, Türk bayrağının gölgesinde yaşayıp, şehitlerimizden rahatsız olanların, biz de Türk olduklarında şüphe duyarız. Bu isim değişikliği iptal başvurusuyla ilgili yüce Türk adaletinin adilane kararı vereceğinden hiç şüphemiz yoktur" diyerek şu ifadelerde bulundu:

"Şehitlik makamı bizim inancımızda peygamberlikten sonra en yüce makamdır. Aybüke Öğretmenimiz bu ülkenin evlatları için çabalarken şehit olmuştur. Şehit bedavadan olmamıştır. Canından geçmiştir. Toprağa kanını düşürmüş, bayrağımızın al rengine katılmıştır. Okulumuza şehit öğretmenimizin isminin verilmesi bir onurdur. Bundan rahatsız olan zihniyeti bir kez daha kınıyor, hayatlarının baharında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin isimlerini ne okullarımızdan ne de kalbimizden silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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