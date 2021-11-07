Şehit Aileleri Dayanışma Federasyonu Başkanı Kunt'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki

Şehit Aileleri Dayanışma Federasyonu Başkanı Emine Kunt, bir şehit yakınına küfreden İyi Parti Tbmm Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "Bayrak düşmesin diye can veren şehitlerimizin yakınlarına küfür etmek saygısızlıktır" dedi.

Kunt, yaptığı açıklamada İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesinden dolayı şehitlerin kemiğinin sızladığını ifade ederek, "Bayrak namustur. Şehit yakınları canını seve seve vermek için bayrak ve de toprak bekçisidir. Onun için son nefesini verirken elinden düşürmediği bayrağı emanet aldık. Biz ölmedik, biz buradayız" diye konuştu.

Emine Kunt şöyle devam etti:

"Bayrak düşmesin diye can veren şehitlerimizin yakınlarına küfür etmek hakaret etmek yada suçlamak ahlaksızlık, saygısızlık ve onursuzluktur. Bu nedenle şehit yakınları olarak Türkkan'ı kınıyoruz ve istifaya davet ediyoruz. Lütfü Türkkan senin kızın yok mu, senin bacın yok mu, şehit ailelerinin ahını aldın." - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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