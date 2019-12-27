Şehit aileleri bir araya geldi
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Şehit aileleri bir araya geldi

Antalya'da şehit ailelerine yönelik, öğle yemeği programı düzenlendi.

27.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:55
Şehit aileleri bir araya geldi

'da şehit ailelerine yönelik, öğle yemeği programı düzenlendi.


Antalya İl Emniyet Müdürü Ulucan'ın eşi Selda Ulucan'ın öncülüğünde, şehit ailelerine yönelik öğle yemeği programı düzenlendi. Şehit ailelerinin bir araya getirildiği programda, tüm şehitlerin ruhları için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Selda Ulucan, şehit çocuklarına çeşitli hediyeler verirken, kişisel gelişim ve iletişim uzmanı tarafından ise ailelere seminer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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